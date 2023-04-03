الجهاد: جريمة نابلس تأكيد على مدى الرغبة المتوحشة في استباحة الدم الفلسطيني

تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا شهيدَي فلسطين، البطل: محمد ناصر الحلاق، والبطل: محمد أبو بكر الجنيدي، اللّذين ارتقيا خلال اقتحام قوات الاحتلال محافظة نابلس شمال الضفة الغربية، فجر اليوم.

وقالت في بيان مقتضب: اليوم الإثنين: إنّ "هذه الجريمة النكراء بحقّ أبناء شعبنا واستمرار انتهاك حرمة شهر رمضان الفضيل، تأكيد على مدى الرغبة المتوحشة في استباحة الدم ومواصلة العدوان، وإنّ هذا الدم الطاهر سيشعل مزيدًا من أتون المواجهة، وتصعيد المقاومة ثأرًا وانتقامًا حتى الحرية والخلاص".

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وتابعت: "نُعزّي عوائل الشهداء وعموم أهلنا في نابلس جبل النار، ونؤكد استمرار عهدنا بالوفاء لدماء الشهداء ونشيد بمجاهدينا في الميدان الذين تصدّوا لعدوان المحتل بكلّ بسالة، داعين إلى مزيد من الوحدة والتلاحم لردّ الهجمة التي تستهدف أرضنا ومقدساتنا".

واستُشهد شابان وأُصيب العديد بحالات اختناق، جراء اشتباكات اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، عقب اقتحام قوة خاصة لمدينة نابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين