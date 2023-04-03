الكريم كراميل

المكونات:

كوب سكر للكراميل.

كوبا ماء.

كوبا حليب بودرة.

نصف كوب سكر.

ثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة فانيلا.

ملعقة صغيرة خل.

طريقة التحضير:

كرملي كوب السكر بوضعه في مقلاة جافة بدون تحريك حتى يبدأ بالذوبان.

حركي حتى يصبح كامل السكر بلون الكراميل.

صبي الكراميل في قالب كبير أو قوالب صغيرة، ووزعيه داخلها.

اتركيه ليبرد تماماً.

حضري خليط الكريم في وعاء الخلاط.

صبي الماء، الحليب البودرة، السكر، البيض، الفانيلا والخل.

اخفقي لمدة دقيقتين حتى يصبح خليطاً متجانساً.

صبيه فوق خليط الكراميل البارد بواسطة مصفاة حتى نتخلص من الفقاعات.

ضعي الوعاء في صينية أكبر حجماً وصبي فيها الماء المغلي حتى يصل لمستوى نصف القالب.

غلفي القالب بورق القصدير، ثم اخبزيه في فرن محمى مسبقاً على الرف الأوسط (درجة حرارة ١٨٠).

اخبزي القالب الكبير لمدة ساعة أما القوالب الصغيرة فتحتاج لمدة نصف ساعة.

ارفعيها مباشرة من الفرن ثم من الحمام المائي بعد انتهاء مدة الخبز.

اتركيها ليبرد تماماً في حرارة الغرفة ثم ضعيها في الثلاجة لمدة أربع ساعات على الأقل.

يُفضل وضعه في ترك ليلة كاملة.

لقلبها، ضعي القالب في الماء المغلي فترة لتذويب الكراميل وحرري الأطراف واقلبيها.