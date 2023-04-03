شوربة الشعيرية بالبندورة

المكونات:

نصف كوب شعيرية.

بصلة مفرومة ناعم جداً.

ملعقة كبيرة صلصة البندورة.

كوب عصير بندورة طازجة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة شطة.

لتر مرق دجاج او لحم.

طريقة التحضير:

في قدر على النار ضعي ثلاث ملاعق كبيرة زيت زيتون.

حمصي الشعيرية حتى تصبح ذهبية اللون ثم ارفعيها من القدر جانباً.

في نفس القدر، قلبي البصلة حتى تكتسب لوناً ذهبياً.

أضيفي صلصة البندورة وقلبيها لدقيقة.

أضيفي عصير البندورة.

أضيفي الملح والفلفل الأسود والشطة، وقلبي.

أضيفي المرق وغطي القدر واتركيه على النار لمدة دقيقتين.

أضيفي الشعيرية وغطي القدر لمده خمس دقائق، ثم قدميها ساخنة.