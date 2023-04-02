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بالفيديو "تمثال مفخخ" ينهي حياة مراسل عسكري روسي شهير

02 ابريل 2023 . الساعة 23:04 بتوقيت القدس
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المراسل الحربي مكسيم فومين

قالت السلطات الروسية، إن المراسل الحربي مكسيم فومين، الذي اشتهر باسم "فلادلين تتارسكي"، قُتل في تفجير وقع في أحد المقاهي في مدينة سان بطرسبرغ الروسية.

ووقع الانفجار في مقهى ستريت بار وسط مدينة سان بطرسبرغ في شمال غرب روسيا.

وأشارت السلطات إلى تمثال مفخخ على شكل جندي تلقاه فومين، خلال لقاء في المقهى، انفجر به، ما أدّى إلى مقتله على الفور، وإصابة الموجودين في المكان، و"قدّرت قوة العبوة بنحو 200 غرام من مادة تي أن تي".

وقالت خدمة الطوارئ الروسية، إن الانفجار أدَّى إلى 16 إصابة مختلفة بين الموجودين في المقهى.

وأشارت وسائل إعلام روسية، إلى أن امرأة قدّمت التمثال لفومين، خلال وجوده في المقهى.

ويمتلك فومين قناة عبر تطبيق تليغرام، تضم 560 ألف متابع، وهو أحد أبرز المراسلين العسكريين المؤثرين، خلال الحرب على أوكرانيا، وسبق أن شارك في أكبر حفل بالكرملين الروسي، قبل أشهر، خلال الإعلان عن ضم أربع مناطق في أوكرانيا إلى الأراضي الروسية.

وهذه العملية هي الثانية لمقتل مؤيّدين للحرب الروسية على أوكرانيا، بعد اغتيال داريا دوغينا، ابنة المفكر الروسي ألكسندر دوغين، في تفجير استهدف سيارتها قرب موسكو، في آب/ أغسطس الماضي.

 

المصدر / وكالات
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