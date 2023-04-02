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ليستر سيتي يعلن رحيل مدربه رودجرز

02 ابريل 2023 . الساعة 18:59 بتوقيت القدس
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ليستر سيتي يعلن رحيل مدربه رودجرز

انفصل نادي ليستر سيتي عن مدربه بريندان رودجرز الأحد، في إطار مساعي الفريق إلى الحفاظ على مقعده في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وسقط ليستر إلى منطقة الهبوط بعدما استقبلت شباكه هدفاً في وقت متأخر من مباراته أمام كريستال بالاس السبت وخسر 1-2، ليسجّل مباراته السادسة من دون أي انتصار.

ورودجرز الذي احتفل مؤخراً بأربع سنوات في منصبه، أوصل ليستر إلى مصاف المراكز الخمسة الأوائل مرتين في الدوري الإنكليزي الممتاز، وحصد أول لقب للنادي في كأس إنكلترا في العام 2021، لكنه غادر النادي بالتراضي.

ونقل ليستر في بيان عن رئيس مجلس الإدارة أيوات سريفادانابرابها "كانت العروض والنتائج خلال الموسم الحالي أقل من توقعاتنا المشتركة. لقد كنا نعتقد أن الاستمرارية والاستقرار سيكونان مفتاحاً لتصحيح مسارنا، لا سيما بالنظر إلى إنجازاتنا السابقة تحت إدارة بريندان".

وأضاف "للأسف، التحسن المطلوب لم يتحقق، ومع بقاء 10 مباريات من الموسم، يتعيّن على المجلس اتخاذ إجراءات بديلة لحماية وضعنا في الدوري الممتاز".

وسيتولى المدربان المساعدان في الفريق الأول آدم سادلر ومايك ستويل مهمة قيادة الفريق مؤقتاً.

المصدر / فلسطين اونلاين
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#ليستر سيتي #الدوري الإنجليزي #رودجرز

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