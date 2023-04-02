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هدف المغربي أكرد يمنح وست هام فوزاً مهماً على ساوثهامبتون

02 ابريل 2023 . الساعة 18:46 بتوقيت القدس
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هدف المغربي أكرد يمنح وست هام فوزاً مهماً على ساوثهامبتون

أهدى المغربي نايف أكرد فريقه وست هام فوزاً مصيرياً من أجل صراع البقاء في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك بتسجيله هدف المباراة الوحيد أمام ضيفه ساوثمبتون الأحد في المرحلة التاسعة والعشرين.

وسجل أكرد الهدف الوحيد في الدقيقة 25 بكرة رأسية إثر ركلة حرة، مانحاً فريق المدرب الاسكتلندي ديفيد مويز فوزاً بست نقاط بما أنه جاء على حساب فريق ينافس أيضاً من أجل البقاء بين الكبار.

وبفوزه السابع هذا الموسم والذي كاد أن يفلت منه لو لم تسعفه العارضة بصدها رأسية النيجيري بول أنواتشو في الدقيقة 86، رفع وست هام رصيده الى 27 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد ساوثمبتون عند 23 في المركز العشرين الأخير بعد تلقيه الهزيمة الثامنة عشرة لهذا الموسم.

ويلعب لاحقاً نيوكاسل مع مانشستر يونايتد في مواجهة هامة جداً من أجل صراع المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

المصدر / فلسطين اونلاين
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#ساوثهامبتون #وست هام #المغربي أكرد

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