لليوم الـ57 .. القيادي خضر عدنان يُواصل إضرابه عن الطعام

يُواصل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأسير خضر عدنان، اليوم الأحد إضرابه المفتوح عن الطعام داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ57 على التوالي.

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ويأتي إضراب خضر عدنان (44 عامًا) من بلدة عرابة في مدينة جنين بالضفة المحتلة، رفضًا لاعتقاله التعسفي، حيث يعيش ظروفًا قاسية داخل زنازين العزل الانفرادي في مركز تحقيق الجلمة.

والشيخ عدنان مُضرب عن الطعام منذ اليوم الأول لاعتقال، ويتواجد حاليًا في العزل الانفرادي بقسم (3) العزل في ظروف قاسية من البرد وعدم توفر أغطية تقيه شدة الطقس وبرودته.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال عدنان في الخامس من شباط/ فبراير الجاري، وأعلن إضرابه عن الطعام منذ لحظة اعتقاله الأولى.





المصدر / فلسطين أون لاين