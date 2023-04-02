المكونات:

3.5 أكواب سميد خشن.

نصف كوب دقيق أبيض.

كوب زبدة مذوبة باردة.

ربع كوب زيت نباتي.

عجينة تمر للحشو (عجوة).

قليل من الملح

ماء بارد للعجن (أو ماء زهر).

عسل أو قطر.

زيت للقلي.

طريقة التحضير:

ضعي السميد والدقيق معًا وقّلبي.

قومي بعمل حفرة بمنتصف الخليط ثم ضعي بها الزيت والزبدة.

افركي الخليط جيدًا حتى يتجانس.

غطيه واتركيه ليرتاح ليلة كاملة.

في اليوم التالي، ضعي الملح وقليلًا من الماء له وقّلبي دون أن يعجن باليد.

استمري في وضع الماء حتى تحصلي على عجين سهل التشكيل.

غطيه واتركيه ليرتاح 3 ساعات.

حضري العجوة ثم افردي العجينة وضعي العجوة بداخلها وأغلقيها على شكل رول.

قطعيها إلى أجزاء ثم عاودي فرد كل جزء منها جيدًا وقطعيه بالسكين قطعًا صغيرة.

زيني الوجه بواسطة منقاش أو أي شكل تريدينه.

اقلي حبات المقروض في زيت متوسط الحرارة حتى ينضج تمامًا.

أخرجيه من الزيت وصفّيه جيدًا ثم ضعيه في العسل وقدميه.