طريقة عمل الكبة الشامية على أصولها!

طريقة عمل الكبة الشامية في رمضان، تعتبر الكبة الشامية من الأصناف المعروفة بمذاقها الطيب الشهي، وترغب العديد من ربات البيوت بصناعة الكبة وإضافتها الى مائدة الإفطار في رمضان، حيث أنها تعد من الأطباق المفضلة لدى كثيرين خاصة في رمضان.

وتشتهر بلاد الشام، وبالأخص سوريا بصنع العديد من أطباق الكبة، وتنسب كل منها إلى المدينة التي خرجت منها، ومن بين أشهرها طريقة تحضير الكبة كما يعدها أهل العاصمة دمشق.

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وتزداد عمليات البحث عبر مواقع الانترنت عن أسهل وصفة لتحضير طبق الكبة الشامية الأصلية لتزين مائدة إفطار سابع أيام شهر رمضان الكريم، وفي هذه المقالة نوضح لكم طريقة عمل الكبة الشامية المقلية.

مقادير الكبة الشامية

كوب من البرغل الناعم المنقوع

بصلة مفرومة

ملعقتان كبيرتان من النعناع المفروم

ربع كوب من بهارات الكبة

ملعقة كبيرة ونصف من الملح

نصف كيلو من اللحم المفروم

ملعقتان صغيرتان من البهارات المشكلة

مكونات الحشوة

نصف كيلو من اللحم المفروم

بصلة مفرومة

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة كبيرة من البهارات العربية

ربع كوب من الصنوبر المقلي

طريقة لتحضير الكبة الشامية

ضعي اللحم والبصل في وعاء كبير، واتركي الخليط لمدة 10 دقائق، ثم أضيفي البهارات والملح واخلطي جيداً.

ضعي البرغل مع البصل والنعناع والبهارات في مقلاة على نار متوسطة، ثم اخلطي المكونات جيداً، ثم أضيفي اللحم والملح والبهارات المشكلة والصنوبر إلى خليط البرغل، وامزجي جيداً حتى تتشكل عجينة الكبة

خذي مقدارا مناسبا من حشوة الكبة، بللي يديك لتسهيل العمل، وكوري العجينة مع عمل تجويف في المنتصف ثم لفي العجين حول الحشو حتى يغطيه تماماً.

اقلي كرات الكبة في مقلاة بها زيت غزير، ثم صفيها جيداً بعد أن تتحمر.

ضعي الكبة المقلية مباشرة في طبق التقديم، وقدميها ساخنة.

المصدر / وكالات