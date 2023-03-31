خطة باريس سان جيرمان لحسم صفقة زياش

كشفت مصادر صحفية عن حرص باريس سان جيرمان الفرنسي على البقاء متصلًا مع المغربي حكيم زياش مهاجم تشيلسي اللندني، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد فشل الصفقة في يناير الماضي.



وحسب الصحفي الشهير رودي غاليتي، فإن باريس سان جيرمان ما زال مصممًا على الظفر بخدمات زياش البالغ من العمر 30 عامًا، وسط توقعات بالتوصل مع النجم المغربي إلى اتفاق أولي خلال الأسابيع المقبلة.



وكتب غاليتي عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "بعد الحادثة المثيرة في ميركاتو الشتاء السابق، باريس سان جيرمان لا يريد الانتظار حتى اللحظات الأخيرة، حيث يسعى للتوصل إلى اتفاق مبكر مع حكيم زياش خلال الأسابيع القليلة المقبلة".وكان زياش قريبًا من الانضمام إلى باريس سان جيرمان معارًا في ميركاتو الشتاء الأخير،

لكن نادي تشيلسي الإنجليزي تباطأ في إرسال أوراق الصفقة، الأمر الذي انتهى بتعطيلها رسميًا وبقاء اللاعب حتى اللحظة في "ستامفورد بريدج".ورغم إبداء العديد من الأندية رغبتها في الظفر بخدمات زياش أبرزها بايرن ميونخ الألماني، وروما الإيطالي،

وغلطة سراي وفنربخشة التركيين إلى جانب أياكس أمستردام الهولندي، إلا أن فكرة اللعب في باريس سان جيرمان تستهوي زياش بصورة كبيرة.



وينتهي عقد النجم المغربي مع تشيلسي في 30 من يونيو/ حزيران لعام 2025، وسط توقعات بأن ينجح باريس سان جيرمان في الحصول على خدماته مقابل 20 مليون يورو.



جدير بالذكر أن زياش اكتفى بالظهور في 19 مواجهة مع تشيلسي اللندني هذا الموسم، قدم خلالها تمريرة واحدة حاسمة دون تسجيل أي أهداف، بمجموع دقائق لعب بلغ 845 دقيقة فقط.

المصدر / فلسطين اونلاين