سعر تذكرة مباراة آرسنال الختامية يفوق راتب سنة في إنجلترا!

تفصل 10 مباريات جماهير آرسنال عن حلم استعادة لقب الدوري الغائب؛ اقتراب أشعل الجنون في سوق تذاكر مباراة الفريق الأخيرة على ملعبه ضد ولفرهامبتون ليصل سعر التذكرة الواحدة إلى 53 ألف جنيه إسترليني.

ويتربع آرسنال على صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 69 نقطة بفارق 8 نقاط عن حامل لقب الموسم الماضي مانشستر سيتي الذي لعب لقاء أقل.

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تحتفل الفرق الإنجليزية بتتويجها بالدوري في المباراة الأخيرة على ملعبها؛ وإن فاز آرسنال فسيكون الاحتفال بالتتويج في مباراة ولفرهامبتون الأخيرة على ملعب الإمارات؛ وهو ما جعل سعر تذكرة المباراة يقفز بحسب صحيفة دايلي ميل إلى 53 ألف جنيه إسترليني، رغم أن السعر العادي للتذكرة 41.25 جنيه إسترليني فقط.

الرقم الجديد الذي ذكرته الصحيفة وتداوله جمهور آرسنال على مواقع التواصل الاجتماعي ليس هينًا بل ضخم جدًا؛ ففي تقرير نشرته صحيفة التايمز، أمس، عن الرواتب في بريطانيا، نجد سعر التذكرة يعادل راتب القضاة أو المحامين لكنه يفوق راتب العاملين في المجال الطبي أو العاملين في مجالات الهندسة ونظم المعلومات.

ويغيب لقب الدوري عن آرسنال منذ تتويجه في موسم 2003-04 بلقب اللاهزيمة حين فازوا بالدوري دون خسارة أي مباراة.