الأخرس: السلطة ذاهبة لإرضاء الاحتلال وإعطائه "شرعية" لضرب المقاومة

جنين- غزة/ نور الدين صالح:

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ماهر الأخرس: إن السلطة وأجهزتها الأمنية في الضفة الغربية تسعى لإرضاء الاحتلال الإسرائيلي وإعطائه "الشرعية" على حساب الشعب الفلسطيني ومقاومته، مؤكدًا أن وتيرة الاعتقالات السياسية والملاحقات تزداد في الآونة الأخيرة.

وأضاف الأخرس لصحيفة "فلسطين" أن "وجود السلطة منفعةٌ للاحتلال"، مشيرًا إلى أن كبار مسؤولي السلطة يعيشون في أجواء رفاهية لا يُمكن الاستغناء عنها "لذلك لا يمكن التفكير بالتخلّي عنها مقابل إرضاء الاحتلال".

وأكد أن أجهزة أمن السلطة لم تغيّر من طبيعتها التابعة لأمن الاحتلال، مبيّنًا أن ملاحقة المقاومين من السلطة ازدادت وتيرتها في الآونة الأخيرة.

وتابع "يبدو أن السلطة ذاهبة بعد الاتفاقيات مع الاحتلال برعاية أمريكية في العقبة وشرم الشيخ إلى مزيد من ارتكاب هذه الأخطاء التي تكرّرت في هذه السنوات، والتي لم تردع الشعب الفلسطيني عن مواصلة مقاومته".

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وأوضح أنه بعد إقدام السلطة على هذه الاعتقالات يصبح الاحتلال مرتاحًا، لافتًا إلى أن الكثير من الأسرى المحررين من أبناء الفصائل يقبعون حاليًا في "مسلخ أريحا".

واستطرد: "يبدو أن هناك اتفاقيات مع السلطة وحوافز لارتكاب هذه الممارسات"، مشدّدًا على أن "هذه الممارسات لن تكسر عزيمة المقاومين، بل ستزيد الحقد على السلطة".

وجدّد الأخرس تأكيده أن استمرار اعتقالات السلطة يضعف المقاومة ويقوي الاستيطان والاحتلال في وقت يتضامن فيه العالم كله مع الشعب الفلسطيني، "فالسلطة تشرعن الاحتلال وتجعل من يقاومه إرهابيًّا"، واصفًا ذلك بأنه "إساءة للشعب الفلسطيني".

وكانت أجهزة أمن السلطة في جنين اعتقلت مساء أول من أمس، أحد المقاومين المطاردين للاحتلال الإسرائيلي، قبل أن تفرج عنه في وقت لاحق في أعقاب إطلاق نار كثيف تعرّض له مقر المقاطعة.