بغياب ميسي ورونالدو.. تعرّف على قائمة أعلى اللاعبين قيمة

صمد نجما مانشستر سيتي الإنجليزي إيرلينغ هالاند، وفيل فودن، بعد شطب 4 من نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز في قائمة أعلى عشرة لاعبين قيمة سوقية لعام 2023.

وفي التفاصيل، تربع النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي على عرش القائمة، للعام الثاني على التوالي، لكن بقيمة أقل (176 مليون إسترليني مقارنة بـ195 مليونًا العام الماضي)، كما حافظ نجم مانشستر سيتي النرويجي إيرلينغ هالاند على الوصافة، لكن ارتفعت قيمته من 145 إلى 160 مليون إسترليني، وخلت القائمة من أسطورة الكرة ليونيل ميسي بطل العالم وأيقونة البرتغال كريستيانو رونالدو.

وحلّ الإنجليزي جود بيلينجهام نجم بوروسيا دورتموند الألماني في المركز الثالث بـ133 مليونًا مقارنة بـ109ملايين إسترليني، والمركز الخامس العام الماضي.



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وحافظ نجم ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور على المركز الرابع رافعًا قيمته إلى 124 مليون إسترليني بعدما كان 119 مليونًا العام الماضي.

وتراجع الإنجليزي فيل فودن إلى المركز الخامس بعدما كان ثالثًا العام الماضي لكنّ قيمته ارتفعت إلى 122 مليون إسترليني بعدما كانت 119 مليونًا.

وفي المركز السادس نجم بايرن ميونيخ الألماني جمال موسيالا بـ119 مليون إسترليني، رغم أنه لم يكن في قائمة 2022 كما هو حال صاحب المركز السابع نجم برشلونة الإسباني جافي وقيمته 118 مليون إسترليني. وتراجع نجم برشلونة بيدري من المركز السابع إلى المركز الثامن لكن ارتفعت قيمته من 92 إلى 114 مليون إسترليني، يليه تاسعًا وعاشرًا ولأول مرة في القائمة نجما ريال مدريد الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي بـ100 مليون إسترليني، والفرنسي تشواميني بـ89 مليون إسترليني.

وشطب Football Benchmark ترنت ألكسندر أرنولد نجم ليفربول وميسون ماونت نجم تشيلسي وهاري كين نجم توتنهام وهداف إنجلترا التاريخي وبرونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد، من قائمة هذا العام بعدما كانوا فيها العام الماضي، كما لم تدرج ماركوس راشفورد نجم اليونايتد ولا بوكايو ساكا نجم المتصدر أرسنال ولا كيفن دي بروين نجم سيتي.

وريال مدريد أكثر الفرق تواجدًا في القائمة بـ3 لاعبين، يليه سيتي وبرشلونة في الوصافة باثنين، لكن خلت القائمة من أيّ لاعب من الدوري الإيطالي.