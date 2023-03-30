كفاراتسخيليا يصدم الأندية الراغبة في ضمه بقرار غير متوقع

بات المهاجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا قريبًا أكثر من أي وقت مضى من تمديد عقده مع نابولي الإيطالي، وفق ما كشفته تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، ليقترب نادي الجنوب من قطع الطريق على الأندية الأوروبية التي تأمل في الحصول على خدمات "كفارا".



وذكر موقع "فوت ميركاتو" في تقرير له أن نابولي توصل إلى اتفاق مع مهاجمه لتمديد عقده لعام إضافي، مع وضع مزايا مهمة في العقد الجديد، وهي الشروط التي وافق عليها اللاعب، وأعطى وكيل أعماله الضوء الأخضر من أجل إنهاء جميع الإجراءات اللازمة لتوقيع العقد الجديد.



وكشف التقرير عن المزايا التي سيقدمها نابولي لمهاجمه الجورجي، ولعل أبرزها رفع راتبه الشهري إلى 4 ملايين يورو صافية وشاملة كل الإضافات، دون وضع شرط جزائي مقابل الرحيل، فيما ستكون نهاية العقد صيف عام 2028، أي بإضافة عام واحد عن عقده الحالي الذي ينتهي في 2027.

وبات "كفارا" مطلبًا كبيرًا من أكبر الأندية الأوروبية على غرار باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني بالإضافة إلى مانشستر سيتي ونيوكاسل الإنجليزيين، بالنظر إلى المستوى الكبير الذي قدّمه منذ بداية الموسم الحالي مع نابولي محليًّا وأوروبيًّا.



وانضم كفاراتسخيليا (22 عامًا) إلى نابولي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 11,5 مليون يورو دفعها نادي الجنوب الإيطالي إلى نادي دينامو باتومي الجورجي، ليتألق اللاعب ويُشكّل ثنائية مميزة مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين ويصبح من أهم مهاجمي "الكالتشيو" في ظرفٍ وجيزٍ.

المصدر / فلسطين اونلاين