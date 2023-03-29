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أسير من مخيم جنين يدخل عامه الـ22 في سجون الاحتلال

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أسير من مخيم جنين يدخل عامه الـ22 في سجون الاحتلال

29 مارس 2023 . الساعة 12:11 بتوقيت القدس
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صورة تعبيرية

دخل الأسير عبد الكريم راتب يونس عويس من مخيم جنين بالضفة العربية، اليوم الأربعاء، عامه الـ22 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، خلال تصريحات صحفية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير عويس بتاريخ 29/03/2002، وتعرض قبل اعتقاله لعدة محاولات اغتيال، ثم أصدرت محكمة الاحتلال بحقه حكما بالسجن المؤبد المكرر خمس مرات، إضافة إلى 20 عاما أخرى.

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كما أفاد بأن سامر نجل الأسير عويس معتقل في سجون الاحتلال منذ عام 2019، ويقضي حكما بالسجن 5 سنوات.

وأضاف أن حسان شقيق الأسير عويس معتقل ومحكوم مدى الحياة، وشقيقه الآخر سامر استشهد عام 2002

المصدر / فلسطين أون لاين
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#سجون الاحتلال #أسير من مخيم جنين

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