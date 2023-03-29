صوموا تصحوا.. أم تمرضوا؟!

الصوم عملية مفيدة طبيًا وجسمانيًا، لكنه في نفس الوقت مضر صحيًا وفسيولوجيًا، فهو وسيلة لفقدان الوزن، لكنه يحرم الجسم من المياه، كما أنه نظام غذائي صحي ويستخدم عادة من قبل رافعي الأثقال للتخلص من دهون أجسامهم الزائدة، لكنه يمنع عن الخلايا حاجتها إلى العناصر والمكونات اللازمة لحيويتها.

هذا التناول "الطبي" لعبادة الصوم إذا أخذناه لنتأمل في النصوص الشرعية الواردة في فوائد ومقاصد الصوم الطبية فإننا لن نجد نصًا شرعيًا واحدًا يشير إلى الفائدة الطبية أو الضرر الطبي في الصوم، وحتى حديث (صوموا تصحوا) المشهور بيننا فقد ذهب جمهور أهل الحديث إلى تضعيفه. وأقرب نص يمكننا إيراده هو "الصيام جُنَّة"، أي يسترك ويقيك، لكنه، كما وضح السادة العلماء، يعني أنه يقيك من الذنوب والمعاصي لا من الأمراض والأسقام.

لكن هل معنى ذلك أن فائدة الصوم الطبية منعدمة؟ مثله كمثل جميع الفرائض الأساسية في الإسلام، وقعت عبادة الصوم بين سندان إنكار فوائده الطبية مطلقًا ومطرقة ليّ عنق النصوص من أجل إظهار الإعجاز الطبي فيه، فكيف يمكننا البحث بشكل علمي في فوائد الصوم وآثاره الطبية؟

يمكننا النظر إلى الصيام من ثلاث جهات: الجهة الأولى باعتباره وقاية للجسم من العديد من الأمراض وتحسينًا لمستواه الصحي عامة، والجهة الثانية بصفته رياضة للنفس تدربنا على تحمل المشقات والصبر على المكارِه، أما الجهة الثالثة فهو عبادة وشريعة فرضها الله على عباده المؤمنين تستلزم الضرر على النفس أحيانًا. فما تفصيل ذلك؟

بخصوص كون الصيام وسيلة لرفع مستوى الصحة فكما تشير الدراسة التي أعدها باحثون من جامعة هارفارد في عام 2018م إلى أن الصوم المتقطع، أي الانقطاع عن الطعام لمدة 16 ساعة متواصلة، تساعد في تحسين الصحة وإطالة العمر عن طريق تجديد حيوية الميتوكوندريا في خلايا الجسم.

وفي نفس السياق فإن أحد أهم فوائد الصوم الطبية المتفق عليها بين العلماء هو عملية التكسير الذاتي أو الالتهام الذاتي التي تؤديها خلايا الجسم لتعويض حرمانها من الطعام الخارجي، أي أنه عندما تحرم الخلايا من الغذاء من مصدر خارجي تتجه الخلية إلى تحويل بعض مكوناتها التالفة بداخلها إلى مواد أولية يمكنها أن تستفيد منها، ومن هذا المعنى يمكننا أن نقول أن الصوم هو عملية "تنظيف" للخلية من داخلها من "القمامة الخلوية".

لكن ماذا لو امتنع الإنسان عن شرب المياه وهو يعمل في موقع شديد الحرارة؟ ينقلنا هذا السؤال إلى الجهة الأخرى من الصيام وهو رياضة النفس وتهذيبها من شوائب الهوى وتعويدها على قوة التحمل والجلد والإمساك عما تحب.

فلا خلاف في أن الجهد العضلي يشق على الصائم، وكذلك فقدان المياه عن طريق العرق يهدد الإنسان بالإصابة بالجفاف. أليس ذلك هو مفهوم مقصد "الصبر" من الصوم؟!

لقد سمى الله -عز وجل- الصوم في القرآن بالصبر كما في قوله تعالى: {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ}، وكما فسره الإمام الطبري في هذا الموضع "أمَرَهم بالصبر على ما كرهته نفوسهم من طاعة الله، وترك معاصيه".

ولذا يقول الرافعي رحمه الله في مقالته العظيمة (فلسفة الصيام): "وهنا حكمة كبيرة من حكم الصوم، وهي عمله في تربية الإرادة، وتقويتها بهذا الأسلوب العلمي، الذي يدرب الصائم على أن يمتنع باختياره من شهواته ولذةِ حيوانيته، مُصِرًّا على الامتناع، متهيئًا له بعزيمة، صابرًا عليه بأخلاق الصبر".

وأما الجهة الثالثة والأخيرة فهي أن الصوم باعتباره عبادة تخالف هوى النفس فهي على ناحية ما لا بد أن تتضمن ضررًا أو نقصًا فيما تحتاج إليه، كما يقرر نجم الدين الطوفي: "فإن العبادات والتكاليف مستلزمة للمشقة على أهل التكليف". وبدون المشقة لا يكون التكليف الشرعي تكليفًا، فما قيمة الإيمان إذا لم يكن ثمة تكليف؟

ولذلك فإن محاولة التهرب من الضرر الواقع على الإنسان -قل أو كثر- بسبب صيامه هو محاولة للالتفاف حول معنى التكليف في الشريعة ابتداءً، قبل أن يكون مخالفًا الواقع المشاهد. فرمضان مدرسة لتهذيب النفس، ورياضة لتعلم الصبر، ووسيلة لتجديد الخلايا.

وما أصدق قول الرافعي: "ألا ما أعظمك يا شهر رمضان! لو عرفك العالم حق معرفتك لسَمَّاكَ: مدرسة الثلاثين يومًا".