تشيلسي يتحرك لخطف أوسيمين نجم نابولي

كشفت تقارير صحافية، أمس الأحد، أن نادي تشيلسي الإنجليزي يجهز عرضًا ضخمًا للتعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نادي نابولي الإيطالي، في الصيف القادم.



ووفقًا لموقع "Football Insider" الإنجليزي، فإن البلوز يستعدون لعرض 100 مليون جنيه إسترليني لإقناع نادي نابولي واللاعب المتألق بالانضمام إليه في الميركاتو الصيفي، حيث وضع النادي اللندني مركز المهاجم كأولوية في صفقات الصيف.



ويحرص غراهام بوتر، المدير الفني لتشيلسي، على إضافة المزيد من القوة الهجومية والتهديفية إلى فريقه، ويريد قلب هجوم صريح للتعاقد معه، خاصة مع احتياج الفريق لمهاجم من طراز أوسيمين.



ويدرك تشيلسي أنه من غير المرجح أن يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ما قد يجعل المفاوضات أكثر صعوبة مع اللاعب، لكن النادي اللندني مستعد لاستعراض قوته المالية والدخول في حرب مزايدة على اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا لمنح نفسه أفضل فرص للتوقيع معه.



ومن الممكن أن يحل أوسيمين محل بيير إيمريك أوباميانغ في ستامفورد بريدج، حيث يواجه المهاجم الغابوني البالغ من العمر 33 عامًا مستقبلًا غامضًا مع البلوز؛ إذ أشارت تقارير سابقة إلى أن النادي يفكر في إنهاء عقد أوبا البالغ 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا في نهاية الموسم.





المصدر / وكالات