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مارتينيز مدرب منتخب البرتغال يشيد بكريستيانو رونالدو

27 مارس 2023 . الساعة 19:24 بتوقيت القدس
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مارتينيز مدرب منتخب البرتغال يشيد بكريستيانو رونالدو

اعتبر مدرب البرتغال الجديد الإسباني روبرتو مارتينيز أن مهاجمه المخضرم كريستيانو رونالدو ما زال "جزءًا هامًا" في تشكيلة الفريق، بعد أن سجّل ثنائية جديدة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أوروبا 2024.

وسجّل رونالدو (38 عامًا)، مهاجم النصر السعودي وأفضل لاعب في العالم خمس مرات، هدفين في مرمى لوكسمبورغ في المباراة التي انتهت بفوز البرتغال (6-0) مساء أمس الأحد، وكذلك فعل في مرمى ليشتنشتاين الخميس الماضي (4-0)،

معزّزًا رقمه القياسي في عدد الأهداف الدولية إلى 122 هدفًا في 198 مباراة (رقم قياسي آخر).وقال مارتينيز بعد المباراة ضد لوكسمبورغ: "كريستيانو لاعب فريد من نوعه وهو يملك الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية،

الخبرة التي يتمتع بها هامة جدًا في غرف الملابس".وتابع: "جميع اللاعبين يؤدون دورًا هامًا، الشبان منهم الذين يملكون الرغبة للعب، وآخرون أمثال كريستيانو وروي باتريسيو وبرناردو سيلفا الذين يجلبون الخبرة".

واستلم مارتينيز مهمة الإشراف على المنتخب البرتغالي خلفًا لفرناندو سانتوس بعد نهائيات كأس العالم الأخيرة في قطر، وقد حصد فريقه العلامة الكاملة في التصفيات بعد تحقيقه فوزين في مستهل المشوار.

المصدر / وكالات
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#كريستيانو رونالدو #منتخب البرتغال #مارتينيز

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