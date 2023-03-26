مرابطة مقدسية: اعتداءات الاحتلال تزيدنا إصرارًا على الدفاع عن الأقصى

أكدت المرابطة المقدسية عايدة الصيداوي على أنّ الاحتلال الإسرائيلي كيان هشٌّ وجبان، واعتداءاته على الأقصى لن تُثنينا عن الرباط في المسجد.

وقالت الصيداوي إنّ اعتداءات الاحتلال بحقّ المسجد الأقصى ستزيدنا إصرارًا على الدفاع عنه، والمسجد الأقصى أغلى ما نملك وخط أحمر لا يمكن القبول بالاعتداء عليه.

وناشدت الأمة العربية والإسلامية بالدفاع عن المسجد الأقصى وحمايته من اعتداءات المستوطنين.

وأشارت إلى أنّ السلطة مقصرة في حماية المسجد الأقصى والدفاع عنه، وأضافت: "كان الأولى على السلطة حماية المسجد الأقصى من عدوان الاحتلال بدلًا من ملاحقة واعتقال المقاومين".

واقتحمت مجموعات كبيرة من المستوطنين، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، عقب إخلاء المعتكفين منه بالقوة الليلة.

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وقامت قوات الاحتلال فجر اليوم بإفراغ ساحات المسجد الأقصى من المصلين، لتأمين اقتحامات المستوطنين، وأخرجت الشبان من ساحات المسجد تزامنًا مع الاقتحامات.

وشدّدت من إجراءاتها في القدس القديمة وعند أبواب المسجد الأقصى، واحتجزت بطاقات هويات الشبان الذين يدخلون لأداء الصلاة لإجبارهم على الخروج من المسجد في أعقاب الصلاة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك في وقت متأخر من ليلة أمس، وأفرغته من المعتكفين والمعتكفات داخله، قبل أن تعتقل عددًا منهم.

المصدر / فلسطين أون لاين