عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحماية مشددة

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من جنود الاحتلال الإسرائيلي، التي قامت بتفريق ساحات الحرم من المصلين والمعتكفين لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وقالت دائرة الأوقاف الاسلامية: "إن أعدادا كبيرة من المستوطنين اقتحمت منذ ساعات الصباح الأولى المسجد الاقصى، فيما قامت تلك القوات بإفراغ الأقصى من الفلسطينيين لتأمين اقتحامات المستوطنين".

وشهد المسجد الأقصى، حالة من التوتر فجرًا، خاصة بعد إجبار جنود الاحتلال المعتكفين داخله بالخروج منه، كما اقتحم الاحتلال، المسجد القبلي وأخلى المعتكفين فيه، ومنعت من يغادره بالعودة إليه.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في القدس القديمة وعند أبواب المسجد الأقصى، واحتجزت بطاقات هويات الشبان الذين يدخلون لأداء الصلاة لإجبارهم على الخروج من المسجد في أعقاب الصلاة.







المصدر / فلسطين أون لاين