قبل مباراة المغرب والبرازيل.. ماذا قال وليد الركراكي؟

قال مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم وليد الركراكي مساء الجمعة إن "أسود الأطلس" يأملون في "كتابة التاريخ" بالفوز على البرازيل لأول مرة، عندما يلتقيان السبت في طنجة في مباراة دولية ودية هي الأولى بعد الملحمة الرائعة في مونديال قطر.

وقال الركراكي في مؤتمر صحافي عشية المباراة: "سنلعب بتواضع وسنحاول أن نسبب لهم أكبر قدر من المشاكل ونصنع مفاجأة ولماذا لا ندخل في تاريخ كرة القدم المغربية".

وخسر أسود الأطلس مرتين أمام السيليساو عام 1997 خلال مباراة ودية، وبعد ذلك بعام في دور المجموعات لمونديال فرنسا.

وأضاف الركراكي "سيكون من الرائع على أرضنا ومع جماهيرنا وبعد ما قدمناه في كأس العالم (في قطر)، أن نفوز بهذه المباراة"، مشيرًا إلى أن المغرب "غير مرشح" للفوز.

وأوضح الركراكي أنه سيحافظ من الناحية التكتيكية على "هويتنا مع المجازفة أكثر في بناء الهجمات لأنها مباراة ودية مع الأخذ في الاعتبار أن الهدف هو الفوز".

ويعول المدرب المغربي على النواة الأساسية لتشكيلته التي أبلت البلاء الحسن في قطر وأنهت المونديال في المركز الرابع، خصوصًا جناح تشلسي الانكليزي حكيم زياش ولاعب وسط مرسيليا الفرنسي عز الدين أوناحي ومدافع بايرن ميونيخ الالماني نصير مزراوي ولاعب وسط فيورنتينا الايطالي سفيان أمرابط.

ويحوم الشك حول مشاركة مدافع باريس سان جرمان الفرنسي أشرف حكيمي بسبب إصابة عانى منها في الأسبوعين الأخيرين.

وقال الركراكي "بصراحة، حظوظه حتى هذا المساء 50/50. سنخوض الحصة التدريبية وسنرى كيف يشعر. الشيء المؤكد هو أننا لن نقوم بأي مخاطرة، لا نريد أن يتعرض للإصابة".

واستدعى الركراكي بعض اللاعبين الجدد الى تشكيلة المنتخب المغربي للمرة الاولى بينهم بنجامان بوشواري (سانت إتيان الفرنسي) وأيوب عمرالاوي (نيس الفرنسي) وشادي رياض (برشلونة الاسباني).

ويخوض أسود الأطلس مباراة ودية دولية ثانية الثلاثاء المقبل ضد البيرو على ملعب "ميتروبوليتانو" الخاص بنادي أتلتيكو مدريد في العاصمة الاسبانية.

المصدر / وكالات