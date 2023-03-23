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آلاف المواطنين يشيّعون المقاوم أمير أبو خديجة في طولكرم

23 مارس 2023 . الساعة 15:24 بتوقيت القدس
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آلاف المواطنين يشيعون المقاوم أمير أبو خديجة في طولكرم

 شيّع الآلاف من أبناء شعبنا، اليوم الخميس، جثمان الشهيد المقاوم أمير عماد أبو خديجة (25 عاماً)، الذي اغتالته وحدة اسرائيلية خاصة في عزبة شوفة جنوب شرق طولكرم في الضفة الغربية.

وخرج المشيّعون من المستشفى لتشييع جثمان أبو خديجة، وحمله الشبان على الأكتاف، ولف جثمانه بالعلم الفلسطيني.

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وجاب المشيّعون جثمان الشهيد شوارع المدينة مردّدين الهتافات "بالروح بالدم نفديك يا شهيد"، وساروا به باتجاه المسجد الجديد في المدينة للصلاة عليه، ووري الثرى في المقبرة الغربية في طولكرم.

وفي السياق عمَّ الإضراب الشامل مدينة طولكرم حدادًا على روح الشهيد المقاوم أبو خديجة، وعقب تشييع الجثمان أغلقت قوات الاحتلال جميع مداخل قرية شوفة، وعزلتها عن محيطها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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