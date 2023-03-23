طولكرم.. قوات الاحتلال تغتال مقاوِماً رفض تسليم نفسه

اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي مقاومًا فلسطينيًّا، صباح اليوم الخميس، على إثر محاصرة منزله في عزبة شوفة جنوب شرق محافظة طولكرم، بالضفة الغربية.

وتسلّلت قوات خاصة من جيش الاحتلال العزبة، معزّزة بقوة كبيرة لمحاصرة منزل المقاوم الذي رفض تسليم نفسه وقاوم جيش الاحتلال إلى أن ارتقى شهيداً.

وصادرت قوات الاحتلال السلاح الذي كان بحوزة الشاب المقاوم، قبل أن تقوم بالانسحاب من طولكرم.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة، استشهاد المواطن أمير عماد أبو خديجة (25 عاماً)، برصاص قوات الاحتلال خلال عدوانها على طولكرم.

وأشارت إلى أنَّ المقاوم أبو خديجة وصل إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت مصاباً برصاص في الرأس، أدَّى إلى تهتك كامل في الجمجمة وخروج للدماغ، ورصاص في الأطراف السفلية.

وفي السياق، تتواصل أعمال المقاومة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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بدوره؛ رصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" مقتل 17 مستوطناً في عمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين والداخل المحتل، منذ مطلع العام الجاري حتى تاريخ 20/3/2023.

وفي شهر فبراير المنصرم، اشتعلت أرض الضفة الغربية والقدس بالعمليات المؤثّرة، مخلّفة (8) قتلى مستوطنين، حيث رصد مركز "معطى" خلال الشهر (1177) عملاً مقاوماً، بينها (144) عملية إطلاق نار واشتباك مسلّح مع قوات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين