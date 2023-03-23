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ثمنت جهود الغرفة التجارية

وزارة الزراعة: نسعى لتعزيز جودة الواردات الزراعية وضمان سلامتها

23 مارس 2023 . الساعة 09:40 بتوقيت القدس
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استيراد الفواكه لغزة

أكدت وزارة الزراعة، سعيها المتواصل لتعزيز جودة الواردات الزراعية وضمان سلامتها من متبقيات المبيدات في الفواكه الواردة لقطاع غزة، مؤكدة أنها لم تفرض أية ضريبة على تجار الفواكه.

وقالت في بيان صحفي، اليوم الخميس: "نقدر الدور الذي قامت به الغرفة التجارية لمدينة غزة ووصولها لتفاهمات مع تجار الفواكه تضمن تحقيق توجهات الوزارة بإلزام التجار فحص متبقيات المبيدات حفاظاً على صحة المواطنين". 

وأضافت: "تم التوافق على ضرورة القيام بهذا الفحص وفق آليات تم الاتفاق عليها والتزم بها تجار الفواكه مع التأكيد على عدم السماح بإدخال الفواكه إلى قطاع غزة، إلا بعد إجراء الفحص المطلوب".  

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وأوضحت أن هذا الاتفاق يؤكد على موقف الوزارة المعلن سابقاً من أنها سعت لتعزيز جودة الواردات الزراعية، وضمان سلامتها وخلوها من أية متبقيات، وأنها لم تفرض أية ضريبة على تجار الفواكه كما أشاع البعض. 

وذكرت الوزارة أنها ستواصل أداء دورها في التأكد من خلو الفواكه والخضراوات من أية مواد تضر بالصحة العامة، سواء ما يتم زراعته داخل غزة أو يتم استيراده من الخارج.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#وزارة الزراعة #الغرفة التجارية #مبيدات #استيراد الفواكه

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