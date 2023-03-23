رغم تورطه بتهم فساد.. "الكنيست" يصادق على قانون منع عزل نتنياهو

صادق برلمان الاحتلال (الكنيست)، على مشروع القانون الذي قدمه رئيس الائتلاف، أوفير كاتس، من حزب الليكود، ويقضي بمنع المستشارة القضائية للحكومة الفاشية المتطرفة من الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة المتطرفة عن القيام بمهامه، وتنحيته من منصبه.

وفي التفاصيل، فإن ما تسمى "الهيئة العامة للكنيست" صادقت فجر اليوم الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع "قانون أساس: الحكومة"، الذي يمنع عزل رئيس حكومة الاحتلال الفاشية المتطرفة من منصبه، والإعلان عن تعذره عن القيام بمهامه، وهو القانون الذي يُحصَّن بنيامين نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد وخيانة الأمانة.

وتم المصادقة على القانون بأغلبية 61 من أعضاء (الكنيست) الذين أيدوه، فيما عارضه 47 عضوا، وينص هذا التعديل على أن الإعلان عن التعذر يكون فقط في حالة عدم القدرة الجسدية أو النفسية لرئيس الحكومة المتطرفة من القيام بمهامه.

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وفي هذه الحالة، يتعين على رئيس الحكومة نفسه الإعلان عن تعذره أو من خلال تصويت في الحكومة المتطرفة وتأييد 75% من الوزراء للتعذر.

وفي حال عارض رئيس الحكومة المتطرفة التصويت حول ذلك، ينقل الحسم إلى الهيئة العامة في (الكنيست)، حيث يجب أن يؤيد التعذر 90 عضو(كنيست).

كذلك ينص التعديل على أن المحكمة العليا لا يمكنها النظر في التماس يطالب بالإعلان عن التعذر أو المصادقة عليه، هذا على الرغم من أن المستشارة القضائية للحكومة المتطرفة، غالي بهاراف - ميارا، قد أعربت عن معارضتها لمنع المحكمة من القيام برقابة قضائية، والتعبير عن موقفها القانوني في هذا الشأن.

المصدر / فلسطين أون لاين