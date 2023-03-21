فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الفدائي يغادر إلى المنامة لمواجهة البحرين

أكبر حزب إسلامي بالجزائر يعلن شروطه للمشاركة بالحكومة

15 عملًا مقاومًا في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

6 أندية ترفض إقامة بطولة كأس غزة

أديبايور يعلن اعتزاله كرة القدم

الاحتلال يمدد اعتقال أبو خديجة للمرة الثالثة

وقفة تضامنية بغزة مع الأسرى في سجون الاحتلال

الكشف عن مصير البهداري بعد العودة إلى غزة

علامات تُشير إلى احتمال الإصابة بفقر الدم!

موقف ميدو من تدريب نادي الزمالك

15 عملًا مقاومًا في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

21 مارس 2023 . الساعة 21:26 بتوقيت القدس
...

تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل 15 عملًا مقاومًا، من بينها عملية إطلاق نار، وتفجير عبوتين ناسفتين، وإلقاء زجاجتين حارقتين، إلى جانب عمليتي تصدٍّ للمستوطنين وتحطيم مركبتين لهم.

ووثّق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، اندلاع 6 نقاط مواجهة في القدس ورام الله وجنين وقلقيلية وبيت لحم.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة نابلس، فيما تصدّى المواطنون للمستوطنين وحطّموا مركباتهم في سلواد وسنجل.

وفيما يتعلق بالعمليات النوعية، فقد شهدت الضفة الغربية، عمليات إطلاق النار على قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس، وإلقاء عبوات ناسفة على قوات الاحتلال خلال المواجهات في بلدة اليامون في جنين.

بالإضافة إلى تحطيم مركبات مستوطنين بعد استهدافها بالزجاجات الحارقة والحجارة في سنجل وسلواد برام الله.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الاحتلال #الضفة #نابلس #مواجهات #الشباب الثائر #حصاد المقاومة

متعلقات

الأكثر قراءة