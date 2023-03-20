خريشة: شعبنا يرفض اجتماع شرم الشيخ وعملية حوارة أثبتت فشله

أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة على أن شعبنا الفلسطيني يرفض اجتماع شرم الشيخ الأمني الذي يهدف إلى إطلاق يد الاحتلال للتغول في دماء أبناء شعبنا.

وقال خريشة إن عملية حوارة البطولية أثبتت فشل اجتماع شرم الشيخ الأمني، معتبرا أن المستهدف من الاجتماعات الأمنية التي تعقد في المنطقة هو رأس المقاومة في الضفة وغزة.

ورأى أن يعقد اجتماع أمني آخر في المرحلة القادمة سيكون الهدف منه وأد المقاومة في الضفة، قائلا: "الإدارة الأمريكية ستقدم الوعود للسلطة لاجتثاث المقاومة بالضفة لكن لن يتم تنفيذ هذه الوعود".

وأصيب مستوطنين، مساء أمس الأحد، في عملية إطلاق نار من مسافة صفر على حاجز حوارة جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وجاءت عملية إطلاق النار البطولية في حوارة، ضمن الرد السريع على مجازر الاحتلال المتكررة بحق شعبنا وقمة "شرم الشيخ" الأمنية، التي تناقش خطط لوأد المقاومة المتصاعدة مؤخراً في الضفة الغربية.

وأكدت حركة "حماس" على أن إغلاق البلدة ومحالها التجارية وتعطيلها لكل مناحي الحياة فيها، هي محاولة إسرائيلية مكشوفة ويائسة لن تفلح في إرهاب شعبنا الفلسطيني البطل وشبابنا الثائر في عموم الضفة الغربية المحتلة.

المصدر / حرية نيوز