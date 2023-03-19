تطورات جديدة في قضية انتقال مودريتش لنادي النصر السعودي

كشف الصحفي الإيطالي، رودي غاليتي، أن إدارة نادي النصر السعودي تواصل العمل على محاولات إتمام التعاقد مع الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط فريق ريال مدريد، في صفقة انتقال حر بعد نهاية الموسم الجاري 2022-23.

وأوضح غاليتي من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه بحلول نهاية شهر مارس/ آذار الجاري سيتم عقد اجتماع هام وحاسم مع ممثلي مودريتش، بالعاصمة السعودية الرياض، وسيشرح خلاله النصر تفاصيل العرض المُعد للظفر بخدمات لاعب الوسط المخضرم.

وينتهي عقد صاحب الـ37 عامًا مع ريال مدريد في 30 يونيو/ حزيران 2023، وترحب إدارة النادي الملكي بفكرة استمرار نجمها المتوج بالكرة الذهبية عام 2018 في صفوف الفريق لموسم آخر.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت في الأسابيع الماضية أن مودريتش يتمنى الاستمرار لعام آخر مع النادي الملكي، ورفض عرضًا مغريًا للانضمام إلى النصر، في نافذة الانتقالات الصيفية المُقبلة.

وحسب ما ورد، فإن النصر عرض على مودريتش راتبًا سنويًا يبلغ 30 مليون يورو، لمزاملة البرتغالي كريستيانو رونالدو في "مرسول بارك"، لكن النجم المتوج ببرونزية مونديال قطر 2022 يريد الاستمرار في الملاعب الأوروبية.

ويملك مودريتش في جعبته 35 لقبًا مع ريال مدريد، أبرزها 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا إلى جانب الفوز بكأس العالم للأندية 5 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 4 مرات، وفاز بجائزة الكرة الذهبية عام 2018.

المصدر / وكالات