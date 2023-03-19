"التغيير والإصلاح": مشاركة السلطة في اجتماع شرم الشيخ "عار"

قال النائب مشير المصري المتحدث الرسمي باسم كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية: إن "إصرارقيادة السلطة على الانزلاق الأخلاقي والوطني من خلال مشاركتها في قمة شرم الشيخ وسعيها المحموم مع القوى الأمنية الدولية والإقليمية لوأد المقاومة الفلسطينية وتوجيه ضربات قاتلة عبر ما يسمى بالتنسيق الأمني الذي يشكل خنجر مسموم في خاصرة شعبنا الفلسطيني وخطر داهم على مقاومتنا الفلسطينية".

وقال في تصريح صحفي اليوم الأحد: إن "السلطة تأبى إلا أن تكون في المربع الأمني الصهيوني والأمريكي على حساب حقوقنا التاريخية و ثوابتنا الوطنية والمطلوب اليوم أن تنحاز السلطة الى خيارات الشعب ،وأن تقف مع حقوقه العادلة أمام تصاعد جرائم الاحتلال الصهيوني بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".



وتابع: "نحن على ثقة أن هذه القمم الأمنية لن تزيد المقاومة إلا عنفواناً ولن تفرض على الشباب الثائر الا مزيد من توجيه ضرباته الى العدو الصهيوني والإيمان المطلق بأن الخيار الاستراتيجي الكفيل بانتزاع كامل حقوقنا وثوابتنا هو خيار الجهاد والمقاومة".

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وختم بالقول: إن "مشاركة السلطة إنما يشكل مظلة آمنة للعدو الصهيوني وجرعات إضافية لارتكاب مزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وبالتالي تكون شريكة بشكل مباشر في هذه الجرائم سواء من خلال مظلتها السياسية بالمشاركة في قمم العار أو من خلال مشاركتها الميدانية بالتنسيق الأمني الدنيء مع جيش الاحتلال".

يُعقد اليوم الأحد، إجتماعاً أمنياً في مدينة شرم الشيخ المصرية، يضم السلطة والاحتلال برعاية أمريكية، انتقدته وأدانته الفصائل الفلسطينية، مطالبة السُلطة بالتراجع عن المشاركة فيه.

المصدر / فلسطين أون لاين