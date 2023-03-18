نقابة المحامين تقرر الاستمرار في تعليق العمل أمام المحاكم بالضفة

أعلنت نقابة المحامين اليوم السبت استمرار تعليق العمل أمام جميع المحاكم والنيابات في محافظات الضفة الغربية من يوم غدٍ الأحد وحتى الخميس المقبل، وأهابت بالمحامين بإخلاء مقرات المحاكم وعدم التواجد فيها طوال الأسبوع الجاري.

وقال مجلس النقابة في بيان صحفي، إنه قرّر "استمرار التعليق الشامل للعمل أمام كل المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية والأحداث والجمارك والتسوية على اختلاف مسمياتها ودرجاتها وأمام النيابات العامة والعسكرية طيلة الأسبوع القادم بدءًا من صباح يوم غدٍ الأحد وحتى عصر يوم الخميس المقبل ويستثنى من ذلك الإجراءات المتعلقة بالمواعيد والقاطعة للمدد وإخلاءات السبيل واسترداد أوامر الحبس".

وأكد مجلس النقابة على موقفه المعلن بضرورة إطلاق الخطة الوطنية لإصلاح قطاع العدالة على أسس تشاركية، وأن على حكومة اشتية وصنّاع القرار واجب تهيئة الظروف لإنجاح عمل اللجنة الوطنية المشكلة بمرسوم رئاسي لهذه الغاية، وذلك من خلال التزام الحكومة بإصدار النظام الخاص بالسندات العدلية الموقع من قبل وزير العدل وتنفيذ الاتفاق بتعديل جدول رسوم المحاكم كأساس مقبول من مجلس النقابة لإنهاء الحراك المعلن بشأنها.

وأهاب مجلس النقابة بالمحامين والمحاميات بإخلاء مقرات المحاكم وعدم التواجد فيها طوال الأسبوع القادم إلا فيما يتعلّق بالاستثناءات الواردة أعلاه.

المصدر / فلسطين أون لاين