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حسنين: معركة إضراب "الحرية أو الشهادة" نقطة فارقة في تاريخ الحركة الأسيرة

18 مارس 2023 . الساعة 19:49 بتوقيت القدس
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أكد المتحدث باسم مكتب إعلام الأسرى حازم حسنين، أن معركة إضراب "الحرية أو الشهادة" التي تنطلق مع أول أيام شهر رمضان المبارك، ستكون نقطة فارقة في تاريخ الحركة الأسيرة.

وقال حسنين في تصريح صحفي مساء اليوم: إن تأكيد لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة اقتراب ساعة الصفر لمعركة إضراب الحرية أو الشهادة، التي سيخوضها الأسرى موحدين أول أيام شهر رمضان المبارك، في ظل مواصلة إدارة السجون وحكومة نتنياهو الفاشية ممثلة بالمتطرّف ايتمار بن غفير، عدوانهم على الأسرى، يحتّم على الجميع الاستعداد التام وربط الأحزمة والتجهيز لنصرة الأسرى بكافة الوسائل الممكنة.

وشدَّد على أن معركة الإضراب المرتقبة وما سيتمخض عنها من ثبات للأسرى وإصرارهم على الحقوق، ستكون بمثابة نقطة فارقة في تاريخ الحركة الأسيرة، وتثبيت معادلة أمام المحتل الغاشم بأن الأسرى ليسوا الحلقة الأضعف، وستجعل العدو يفكر ألف مرة قبل المساس بحقوقهم.

وجدَّد التأكيد على أنَّ انتصار الأسرى في معركتهم، لا يمكن أن يكون إلا بدعم ونصرة أبناء شعبنا ومقاومته، فقد عهدناهم "الرجال الرجال" في المعارك السابقة، وكان لهم الأثر الأكبر في تعزيز صمود الأسرى وانتصارهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأسرى #الحركة الأسيرة #حازم حسنين

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