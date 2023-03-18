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إلا بقرار من الشعب الفلسطيني

الزهار: من غير المسموح لأي مسؤول فلسطيني التخلي عن المقاومة

18 مارس 2023 . الساعة 12:50 بتوقيت القدس
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رئيس هيئة الثوابت في حركة المقاومة الإسلامية حماس د. محمود الزهار
غزة/ صفاء عاشور:

أكد رئيس هيئة الثوابت في حركة المقاومة الإسلامية حماس د. محمود الزهار أنه من غير المسموح أن يعلن أي مسئول فلسطيني التخلي عن المقاومة لأنها ثابت من الثوابت الفلسطينية ولا يمكن التخلي عنها إلا بقرار من الشعب الفلسطيني.

وشدد في كلمة له، في المؤتمر القانوني (قانونيون في مواجهة المحتل) الذي ينظمه المركز الدولي للدراسات القانونية، على أن عملية تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة أمر ثابت، ويجب على المجتمع الدولي أن يعزز هذا الأمر وليس السكوت عنه والصمت أمام جرائم الاحتلال.

وقال الزهار:" في ظل ما يتعرض له الفلسطينيين أصبح هناك استنساخ للمقاومة في الضفة الغربية كما حصلت في قطاع غزة التي هرب منها الاحتلال ولم يصبر على ضرباتها"، لافتاً إلى أن

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وأشار إلى إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والداخل المحتل جرائم ضد الإنسانية كما وصفتها الأمم المتحدة.

وأوضح الزهار أن القضية الفلسطينية هي قضية حقوقية بامتياز ولا يجوز التنازل عن أي حق منها بأي شكل من الاشكال وتحت أي مسمى من المسميات، منبهاً إلى أن هذا المؤتمر يأتي في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده نتيجة الممارسات العنصرية للاستعمار الإسرائيلي والتي تشمل الانسان والعقيدة والأرض والمقدسات.

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ولفت إلى أن القانون الدولي أعطى الفلسطينيين حقهم نظرياً ولكن التطبيق العملي بحاجة للانتزاع وهذا لا يكون إلا عبر مقاومة المحتل بكافة أشكال المقاومة وخاصة المسلحة والعسكرية والتي كفلها القانون الدولي الذي اعطى الفلسطينيين الحق في المقاومة بكافة أشكالها.

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