كيف توظّف تطبيق "شات جي بي تي" في إدارة أعمالك التجارية؟

انتشر تطبيق روبوت المحادثة "شات جي بي تي" في العالم كالعاصفة، ويسعى المديرون التنفيذيون للاستفادة من أكبر صيحات التكنولوجيا وأحدثها في مجالات الاستثمار وريادة الأعمال.

ونشر موقع "فوربس" مقالًا للكاتب روي غولدبرغ، المؤسس المشارك لشركة "أوبن ويب" التي أطلقت "شات جي بي تي"، تحدث فيه عن مميزات استخدام روبوت المحادثة لتعزيز الأداء والإنتاجية.

وقال: إن "شات جي بي تي" وسيلة الآلات لفهم اللغة البشرية، إذ "دُرّب" على كمية هائلة من النصوص العامة عبر الإنترنت ليتمكن بعد ذلك من استخدام هذا النموذج لإنشاء محتوى يبدو أنه كتبه شخص حقيقي، بما يشمل جميع أنواع المحتوى بدءًا من الإجابة عن الأسئلة وحتى فهم التعليمات البرمجية.

وأفاد الكاتب بأنه بغض النظر عن جنون واهتمام وسائل الإعلام والنقاش الفلسفي حول الآثار المترتبة على هذه التكنولوجيا الجديدة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، فإن "شات جي بي تي" يقدم استخدامات عملية هائلة لأي شركة تقريبًا، إذ يمكن للناس في المبيعات والتسويق والهندسة والدعم والموارد البشرية الاستفادة من الروبوت.

واستعرض الكاتب بعض الأفكار حول كيفية استفادة الشركات من روبوت المحادثة:

المبيعات

يمكن أن يكتب "شات جي بي تي" رسائل البريد الإلكتروني، فإذا كان فريق المبيعات الخاص بك يريد إرسال رسائل بريد إلكتروني متنوعة إلى العملاء المحتملين، فبدلًا من إضاعة الوقت في صياغة نسخ مختلفة للبريد الإلكتروني، فإن روبوت المحادثة يمكن أن يساعد في ذلك عن طريق وضع نسخة واحدة من البريد الإلكتروني الذي كتبته والطلب منه تغيير اللهجة أو تقصير النص أو تحسينه أو حتى إنشاء نسخة جديدة تمامًا.

كما يمكن البناء على الاستجابات السابقة للتطبيق عن طريق الاستمرار في مطالبته بإجراء تغييرات حتى تحصل على الإصدار الذي تريده.

التسويق

يمكن لروبوت المحادثة طرح أفكار للمحتوى وإنشاء مواد، فأيًّا كان المحتوى الذي تريده، فإن "شات جي تي بي" مساهم جيد في العصف الذهني، فبدلًا من قضاء ساعات في تصفح الويب بحثًا عن أفكار للمحتوى، ما عليك سوى أن تطلب منه تقديم أفكار للموضوع الذي تريده.

الدعم

تعتبر أداة الذكاء الاصطناعي هذه ممتازة في أتمتة دعم العملاء، إذ يمكن أن تحاكي محادثة مع وكيل دعم العملاء عن طريق الإجابة عن استفسارات العملاء بسرعة ودقة، وبالرغم من عدم تدريبه على قاعدة معرفية معينة للشركة، فإنه يوفّر إجاباتٍ لائقةً أفضل بكثير من روبوتات المحادثة المتوفرة في سوق تكنولوجيا الدعم.

الموارد البشرية

يسهم "شات جي بي تي" في كتابة الوصف الوظيفي لأيّ منصب، ويمكن الحصول منه على مخرجات جاهزة للنشر تقريبًا تبدو وكأنها قد أعدها متخصص في الموارد البشرية، فقط حدد مجال عملك وحجم شركتك للحصول على استجابة أكثر تخصيصا، وبعد أن ينتج الوصف الوظيفي، يمكنه أيضًا مدّك بالأسئلة للمقابلة بهدف الاختيار من بينها.

المصدر / فلسطين أون لاين