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هنية: الاحتلال ينسق مع السلطة للقضاء على المقاومة بالضفة

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هنية: الاحتلال ينسق مع السلطة للقضاء على المقاومة بالضفة

16 مارس 2023 . الساعة 20:30 بتوقيت القدس
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قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي يحاول بالتعاون والتنسيق مع السلطة في رام الله القضاء على المقاومة في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف هنية خلال مؤتمر "آفاق جديدة جزائر منشودة" :"نشهد تصاعدًا للمقاومة المسلحة واستئناف الدورة الجهادية الجديدة على أرض فلسطين وخاصة بالضفة".

وذكر أن المقاومة في الضفة الغربية هدف استراتيجي، وستبقى مستمرة في جميع مناطق الوطن حتى زوال المحتل.

وقال هنية، إن مهندسي كتائب القسام تمكنوا من صناعة صواريخ تصل إلى عمق الكيان رغم الحصار والعدوان لأن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة.

وأشار إلى أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يعيش في أسوأ أحواله وأزماته السياسية كبيرة جدًا وهي غير مسبوقة

وشدد على أن حماس متمسكة باتفاقية وإعلان الجزائر للمصالحة الفلسطينية.

ووصل هنية إلى الجزائر على رأس وفد من قيادة حماس والتقوا بعدد من كبار المسؤولين في الجزائر.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #المقاومة #إسماعيل هنية #الضفة الغربية

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