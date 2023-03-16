مجموعة حقوقية: تزايد أعداد الاعتقالات التعسفية لدى أجهزة أمن السلطة

رام الله/ محمد أبو شحمة:

أكدت مجموعة "محامون من أجل العدالة" تزايد أعداد الاعتقالات التعسفية لدى أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية.

وأعلنت المجموعة الحقوقية في بيان صحفي، مساء أمس، أنها تابعت منذ مطلع الأسبوع الجاري 22 معتقلًا اعتقلتهم أجهزة أمن السلطة تعسفيًا، تحديدًا جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة،

وتوزع هؤلاء بين مواطنين اعُتقلوا هذا الأسبوع، وآخرين منذ أسابيع سابقة، بحسب "محامون من أجل العدالة".

وأشارت إلى اعتقال 5 مواطنين من المذكورين سابقًا على خلفية المشاركة في جنازة الشهيد القسامي عبد الفتاح خروشة، وآخر على ذمة محافظ طولكرم.

في حين حصلت المجموعة الحقوقية على أربعة قرارات إفراج لمعتقلين منهم، وقرارين أول من أمس لاثنين آخرين.

وقالت إنها لاحظت استغلال فترة إضراب المحامين من أجهزة السلطة والقضاء لغايات اعتقال المواطنين تعسفيا، وكذلك تمديد توقيفهم في ظل غياب محامي الدفاع، وبالتالي الانتقاص من حقهم في المحاكمة العادلة.

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وفي السياق، أكد مصدر حقوقي لـ"فلسطين"، أن المعتقلين تعرضوا لتعذيب قاسٍ داخل سجون السلطة، تمثل في الضرب والشبح لساعات طويلة.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: "إن السلطة لم تكتفِ بقمع جنازة الشهيد خروشة بل اعتقلت عددًا من المشاركين بالجنازة وأخضعتهم لتحقيق طويل، تعرضوا خلالها للإهانة والضرب على الوجه".

واعتدت عناصر أجهزة أمن السلطة يوم 8 آذار/ مارس على جنازة الشهيد "خروشة"، وأطلقت قنابل الصوت والغاز تجاه المشاركين في الجنازة، وشنت بعيد ذلك حملة اعتقالات طالت عددا من المشيعين.