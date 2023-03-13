فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

التشريعي يناقش مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023م

تركيا تعلن حصيلة شبه نهائية عن عدد ضحايا الزلزال

حذر وقلق بين فلسطينيي الداخل من تشكيل "مليشيات بن غفير"

مصرع 22 مهاجرًا بغرق سفينة قبالة سواحل مدغشقر

راصد جوي يُوضّح خارطة المنخفض الجوي القادم

خدمات رفح يواصل التألق وتحطيم الأرقام

الإفراج عن اللواء "الشوبكي" بعد قضائه 17 عامًا في الأسر.. و"حماس" تهنئ

دعوات للحشد والرباط في الأقصى لحمايته من مخططات الاحتلال والمستوطنين

عرين الأسود: مجموعاتنا تصدّت بالرصاص الحي لجنود الاحتلال بنابلس

"العمل الحكومي": دعم صمود جرحانا واجب وطني وأخلاقي لن نتخلّف أو نحيد عنه

الإفراج عن اللواء "الشوبكي" بعد قضائه 17 عامًا في الأسر.. و"حماس" تهنئ

13 مارس 2023 . الساعة 13:25 بتوقيت القدس
...
اللحظات الأولى للإفراج عن اللواء الشوبكي من سجون الاحتلال

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن اللواء فؤاد الشوبكي (83 عامًا) أمام حاجز "ترقوميا" العسكري غرب الخليل، وذلك بعد قضائه (17) عامًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت سلطات الاحتلال يوم 14 مارس/آذار 2006م، اقتحمت سجن أريحا التابع للسلطة، واختطفت اللواء الشوبكي وآخرين منهم الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، والمسؤولين عن اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي.

وحكمت سلطات الاحتلال على المستشار المالي السابق للرئيس الراحل ياسر عرفات آنذاك بالسجن 20 عامًا، خفّضتها لاحقًا إلى 17 عامًا بعدما وجّهت له تهمة تمويل وتهريب سفينة "كارين إيه" المُحمّلة بالأسلحة.

اقرأ أيضًا: استعدادات في غزة والضفة لاستقبال "شيخ الأسرى" اللواء الشوبكي

والشوبكي، هو الأسير الأكبر سنًّا في سجون الاحتلال، ويعاني مشاكل صحية مزمنة وفي السنوات الأخيرة أصبح يعتمد على رفاقه الأسرى من أجل تلبية احتياجاته. 

بدورها، هنّأت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأسير المناضل اللواء فؤاد الشوبكي بمناسبة الإفراج عنه من سجون الاحتلال، على خلفية دوره في تأمين السلاح للمقاومة الفلسطينية.

وقالت في بيان صحفي: "نهنئ المناضل الشوبكي وعائلته ومحبيه بالإفراج عنه، ونجدّد العهد لأسرانا الأبطال أن تبقى قضيتهم على رأس أولوياتنا حتى تحريرهم من سجون الاحتلال".

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#فؤاد الشوبكي #الشوبكي #اللواء فؤاد الشوبكي #اللواء الشوبكي

متعلقات

الأكثر قراءة