"العمل الحكومي": دعم صمود جرحانا واجب وطني وأخلاقي لن نتخلّف أو نحيد عنه

قال رئيس متابعة العمل الحكومي، عصام الدعليس، اليوم الاثنين: إنَّ "دعم صمود جرحانا هو واجب وطني وأخلاقي لن نتخلّف أو نحيد عنه، وسنسعى جاهدين بكل قوّة للحفاظ على حقوقهم وقضاياهم العادلة والوفاء لدمائهم الطاهرة التي نزفت على طريق الحرية والاستقلال".

وأضاف خلال تصريح صحفي بمناسبة يوم الجريح الفلسطيني: " سيبقى جرحانا الميامين تيجان فخر تزيّن ربوع الوطن وقناديل عزٍّ تنير لنا درب الحرية والاستقلال، وستظلُّ تضحياتهم محفورة في ذاكرة شعبنا ومسطَّرة في كتب التاريخ".

وتابع: "قدَّم شعبنا على مدى سنوات الكفاح والنضال الممتدّة منذ النكبة عام 1948 وحتى يومنا هذا أكثر من مليون ونصف المليون جريح، وما زال بعضهم يقبع أسيرًا في معتقلات الاحتلال يعاني الإهمال الطبي ووحشة الزنازين".

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وبيّن أنَّ "يوم الجريح الفلسطيني هو مناسبة وطنية لتذكير العالم أجمع بفظاعة جرائم الاحتلال الصهيوني بحق أبناء شعبنا الذين يدافعون عن حقوقهم التي كفلتها القوانين والمواثيق والأعراف الدولية وينشدون الحرية والانعتاق من الاحتلال".

وشدد على "وقوف لجنة المتابعة الحكومية الكامل إلى جانب الجرحى ومساندتهم ودعم صمودهم وحقّهم الأصيل في الحصول على العلاج اللازم والرعاية الصحية المجانية، وتوفير جميع سبل الحياة الكريمة لهم بما يليق بعظيم تضحياتهم".