فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ارتفاع على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

255 مستثمرا يهوديا أمريكيا يهددون بوقف استثماراتهم في (إسرائيل)

قاضية فرنسية في بيروت لاستجواب حاكم مصرف لبنان بقضايا فساد

مفتاح يعلق داخل مريء طفل سعودي.. وفريق طبي يعلن ما فعل

الإعلان عن كشف المسافرين عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء

لتعزيز صمود الجرحى.. "حماس" تطلق حملة "الوفاء لأصحاب الأوسمة"

استعدادات في غزة والضفة لاستقبال "شيخ الأسرى" اللواء الشوبكي

واشنطن.. مئات المتظاهرين يهتفون ضد الوزير المتطرف "سموتريتش"

الاحتلال يُمدّد الاعتقال الإداري للصحفي عامر أبو عرفة

الاحتلال يهدم خيمة إيواء لعائلة أبو عيش

"العمل الحكومي": دعم صمود جرحانا واجب وطني وأخلاقي لن نتخلّف أو نحيد عنه

13 مارس 2023 . الساعة 13:15 بتوقيت القدس
...
عصام الدعليس رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة - أرشيف

قال رئيس متابعة العمل الحكومي، عصام الدعليس، اليوم الاثنين: إنَّ "دعم صمود جرحانا هو واجب وطني وأخلاقي لن نتخلّف أو نحيد عنه، وسنسعى جاهدين بكل قوّة للحفاظ على حقوقهم وقضاياهم العادلة والوفاء لدمائهم الطاهرة التي نزفت على طريق الحرية والاستقلال".

وأضاف خلال تصريح صحفي بمناسبة يوم الجريح الفلسطيني: " سيبقى جرحانا الميامين تيجان فخر تزيّن ربوع الوطن وقناديل عزٍّ تنير لنا درب الحرية والاستقلال، وستظلُّ تضحياتهم محفورة في ذاكرة شعبنا ومسطَّرة في كتب التاريخ".

وتابع: "قدَّم شعبنا على مدى سنوات الكفاح والنضال الممتدّة منذ النكبة عام 1948 وحتى يومنا هذا أكثر من مليون ونصف المليون جريح، وما زال بعضهم يقبع أسيرًا في معتقلات الاحتلال يعاني الإهمال الطبي ووحشة الزنازين".

اقرأ أيضاً: تقرير يوم الجريح الفلسطيني.. نزيفُ مصابي الحروب يتدفق من الذاكرة

وبيّن أنَّ "يوم الجريح الفلسطيني هو مناسبة وطنية لتذكير العالم أجمع بفظاعة جرائم الاحتلال الصهيوني بحق أبناء شعبنا الذين يدافعون عن حقوقهم التي كفلتها القوانين والمواثيق والأعراف الدولية وينشدون الحرية والانعتاق من الاحتلال".

وشدد على "وقوف لجنة المتابعة الحكومية الكامل إلى جانب الجرحى ومساندتهم ودعم صمودهم وحقّهم الأصيل في الحصول على العلاج اللازم والرعاية الصحية المجانية، وتوفير جميع سبل الحياة الكريمة لهم بما يليق بعظيم تضحياتهم".

 

تويتر تويتر
#جرحى #عصام الدعليس #لجنة متابعة العمل الحكومي #يوم الجريح

متعلقات

الأكثر قراءة