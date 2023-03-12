مصر: الكشف عن تفاصيل مقتل أجنبي وطفليه داخل فندق

كشفت وسائل إعلام مصرية، تفاصيل حادث فندق شهير بالإسكندرية حيث تم العثور على 3 جثث لأجنبي وطفليه داخل الفندق بمنطقة محطة الرمل وسط المدينة، كما كشفت عن مفاجأة حول هوية القاتل.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن مصادر أمنية أنّ جهات التحقيق استمعت إلى أقوال إدارة الفندق وتَبيَّن أنّ عاملة نظافة هي أول من اكتشف الواقعة.

وطرقت عاملة النظافة باب الغرفة محل الحادث أكثر من مرة ولم يرد أحد فاعتقدت أنّ النزيل غادر بصحبة طفليه، وعندما عادت مرة أخرى شكّت في الأمر وأخبرت الإدارة التي استعانت بـ"الماستر كاى" وفتحت الغرفة لتجد الجثث الثلاث.

اقرأ أيضًا: النيابة المصرية تكشف ملابسات جريمة قتل مواطن لمحامٍ بالفأس

وتَبيَّن من الفحص وجود جثة شخص من دولة مدغشقر، عمره 45 عامًا، يرتدي كامل ملابسه ومعلق في مشنقة أعدها على باب حمام الغرفة.

وعُثر على جُثتي طفلين 8 سنوات و5 سنوات داخل البانيو في حمام ذات الغرفة، وتَبيّن أنّ الأب وضع مُنوّمًا لهما ثم أغرقهما في البانيو قبل أن ينتحر بشنق نفسه.

وبحسب التحريات الأولية، اعترف الأب في رسالة تركها بقتل طفليه قبل انتحاره انتقامًا من زوجته لشكّه الدائم فيها.

المصدر / وكالات