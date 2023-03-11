مدرب في الدرجة الممتازة يمتد عقده لـ10 سنوات !

غزة / مؤمن الكحلوت:

كشف شادي شبات رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد بيت حانون الرياضي النقاب، عن مواصلة الكابتن محمد العيماوي مدرب فريق كرة القدم في الموسم القادم.

وقال شبات، أن عقد العيماوي يمتد لـ10 مواسم، وحينما تنتهي يتم الحديث عن تجديد العقد أو إنهائه، مُشيراً إلى أن ناديه يبحث عن الاستقرار الفني والإداري، لتحقيق نتائج إيجابية.

وقاد العماوي فريق اتحاد بيت حانون للصعود من دوري الدرجة الثانية إلى الأولى، ومن ثم تأهل للدرجة الممتازة، وتواجد في مربع الكبار في موسمين من المواسم الأربعة التي لعب فيها في الدوري الممتاز، بينما نجا من مقصلة الهبوط في موسمين، كان أخرها اليوم بعد الفوز على خدمات النصيرات بهدف نظيفة في الجولة الأخيرة من المسابقة.

ويحصل العيماوي على قيمة عقد سنوي، وليس شهري كما هو متعارف عليه في غزة، بناء على الاتفاق بينه وبين مجلس الإدارة.

وأعلن شبات عن تعزيز صفوف الفريق بعدد من اللاعبين، لاستخلاص العبر من الموسم الحالي، واعداً بالمنافسة على الألقاب مستقبلاً.

وأرجع شبات أسباب تراجع مستوى الفريق الموسم الحالي، لمغادرة وغياب عدد من اللاعبين لظروف مختلفة، أبرزهم الثلاثي عبد الرحمن وشاح ومهند أبو زيد وأحمد صباح.