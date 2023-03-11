بيع قفازات حارس الأرجنتين في كأس العالم مقابل 45 ألف دولار

بيعت قفازات حارس مرمى الأرجنتين إيميليانو "ديبو" مارتينيس التي ارتداها خلال ركلات الترجيح الحاسمة بنهائي مونديال قطر 2022 في كرة القدم ضد فرنسا، بمزاد مقابل خمسة واربعين ألف دولار أميركي لمساعدة مرضى مستشفى سرطان الأطفال.

كتبت المؤسّسة الأرجنتينية لطب الأطفال على موقع انستغرام "45 ألف دولار أميركي لقفازات ديبو من أجل مساعدة أطفال غاراهان"، في إشارة إلى جناح الأورام في مستشفى غاراهان، الرئيسي لطب الأطفال في الأرجنتين.

وأجري المزاد على شبكة الانترنت الجمعة وانضم اليه عبر الفيديو مارتينيس من منزله في إنكلترا حيث يحترف مع نادي أستون فيلا.

وكانت الأرجنتين أحرزت لقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها، بفوزها على فرنسا 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل في مباراة نارية 3-3.

قال الحارس خلال الحدث "عندما منحوني فرصة تقديم قفازات كاس العالم، لم أتردّد، هذه قضية جيّدة للأولاد". تابع "لا تلعب نهائيات كأس العامل كلّ يوم، (القفازات) مميزة. لكنها تساعد طفلاً أكثر من وضعي إياها داخل خزانة في منزلي".

المصدر / وكالات