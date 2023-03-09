76 شهيدًا في الضفة والقدس منذ بداية العام

استُشهد صباح اليوم الخميس، أربعة شهداء في جنين بينهم طفل، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 78 شهيداً، بينهم 14 طفلًا وسيدة.

واغتالت قوات الاحتلال، صباح اليوم الخميس، ثلاثة مقاومين في بلدة جبع، بإطلاق النار على مركبتهم، وهم: سفيان عدنان إسماعيل فاخوري (26 عاماً)، ونايف أحمد يوسف ملايشة (25 عاماً)، وأحمد محمد ذيب فشافشة (22 عاماً).

وارتقى 6 شهداء، الثلاثاء الماضي، خمسة منهم من جنين، وشهيد من نابلس وهو القسامي عبد الفتاح خروشة منفذ عملية حوّارة، بعد إصابتهم برصاص قوات الاحتلال خلال اشتباكات في جنين.

وتصدّرت محافظة جنين عدد الشهداء بارتقاء 31 شهيداً من أبنائها، تليها محافظة نابلس التي قدّمت 18 شهيداً. كما استُشهد 7 مواطنين من محافظة الخليل، و6 من القدس، و5 من أريحا والأغوار، و3 من محافظة قلقيلية، وشهيدان من محافظة رام الله والبيرة، وشهيدان من بيت لحم، وشهيد من سلفيت وآخر من طوباس.

المصدر / فلسطين أون لاين