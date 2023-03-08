آبل تعلن رسميًا عن إطلاق آيفون 14 باللون الأصفر

أعلنت شركة آبل الثلاثاء رسميًا عن إطلاق هاتفي (آيفون 14) و(آيفون 14 بلس) باللون الأصفر الجديد، ليصبح الهاتف متاحًا بستة ألوان مختلفة.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها إنها أتاحت الهاتفين باللون الأصفر، مضيفةً بذلك المزيد من خيارات الألوان إلى التشكيلة هذا الربيع.

وعلى عكس ما حدث العام الماضي، فإن اللون الجديد لن يُتاح لطرازي (برو) و(برو ماكس) من هاتف (آيفون 14).

ويأتي اللون الأصفر ليُضاف إلى تشكيلة الألوان الحالية، وهي: الأسود، والأزرق، والأرجواني، والأبيض، والأحمر.

يُشار إلى أن المرة الأخيرة التي أطلقت فيها آبل هاتفًا باللون الأصفر كانت مع هاتف (آيفون 11) عام 2019، وذلك بعد إطلاق هاتف (آيفون 10آر) iPhone XR باللون الأصفر عام 2018.

وبالإضافة إلى هاتف آيفون الأصفر الجديد، أعلنت آبل عن إطلاق ألوان جديدة تلائم فصل الربيع لسوار ساعتها الذكية (آبل ووتش)، بالإضافة إلى أغطية من السيليكون لهاتف آيفون.

ويأتي سوار ساعة آبل باللون الأخضر، والأصفر، والزيتوني، والأرجواني، بالإضافة إلى سوار مُضفَّر باللون الأرجواني، والبرتقالي، والزيتوني. أما الألوان الجديدة للأغطية السيليكونية فهي: الأصفر، والزيتوني، والأزرق السماوي، والأرجواني.

يُشار إلى أن آبل اعتادت إطلاق هواتف آيفون بألوان جديدة كل ربيع منذ سنوات، وقد أطلقت هاتفي (آيفون 13) و(آيفون 13 برو) بلون «أخضر جبال الألب» الربيع الماضي، وفي ربيع 2021 أطلقت الشركة هاتفي (آيفون 12) و(آيفون 12 ميني) باللون الأرجواني.

وكانت آبل قد أطلقت هواتف (آيفون 14) في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي مع كون طرازي (آيفون 14 برو) و(آيفون 14 برو ماكس) أول أجهزة الشركة مع تقنية Dynamic Island. وبعدئذ، حدّثت آبل الهواتف بعدد من الميزات، مثل: ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية لطلب المساعدة من خدمات الطوارئ بدون وجود شبكة خلوية.

المصدر / وكالات