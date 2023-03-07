استشهاد المطارد القسامي عبد الفتاح خروشة

استشهد مساء اليوم الثلاثاء الأسير المحرر المجاهد القسامي عبد الفتاح خَرْوَشَة ( 49 عامًا)، من مخيم عسكر بنابلس، بعد اشتباك مع قوات الاحتلال التي حاصرت منزلاً تحصن فيه بمدينة جنين.

والقسامي خروشة أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال 9 سنوات، واستمر آخر اعتقال له لمدة (40) شهراً، تحرر منها بتاريخ 13/12/2022.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، ارتقاء 6 شهداء و13 إصابة برصاص الاحتلال بجنين.

وتتهم قوات الاحتلال الشهيد خروشة، بأنه مُنفّذ عملية حوارة البطولية قبل أيام، والتي أدّت لمقتل اثنين من المستوطنين.

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وأوضحت الوزارة أنّ الشهداء هم:

‌‎المطارد القسامي عبد الفتاح حسين خروشة (49 عامًا)

‌‎محمد وائل غزاوي (26 عامًا)

‌‎طارق زياد مصطفى ناطور (27 عامًا)

‌‎زياد امين الزرعيني (29 عامًا)

معتصم ناصر صباغ (22 عامًا)

فيما قالت الوزارة إن الشهيد السادس مجهول الهوية حتى هذه اللحظة.

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ونفذ القسامي عبد الفتاح خروشة يوم الأحد 26 فبراير الماضي، عملية في بلدة حوارة جنوب نابلس قتل خلالها مستوطنين أحدهما جندي في جيش الاحتلال.

ونفذت العملية في المنطقة الأكثر حساسية والأخطر أمنيا جنوب مدينة نابلس، وتزامنت مع قمة العقبة، وبعد 5 أيام من ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي "مجزرة نابلس".

وأطلق القسامي خروشة 12 رصاصة من عيار "9 مليمترات"، على المستوطنين من مسافة صفر، قبل أن ينسحب سيرا على الأقدام.

وأوضحت الوزارة في بيانها، عن وصول مستشفى ابن سينا 6 شهداء و7 إصابات، بينها إصابة خطيرة في البطن.

وأضافت الصحة، أنّ مستشفى ابن سينا التخصصي استقبل إصابتين بحالة متوسطة في الفخذ والكتف، وإصابة طفيفة في الخاصرة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مخيم جنين، وحاصرت منزلًا، وسط اشتباكات مسلحة مع المقاومين.

وتسللت قوات خاصة للاحتلال عبر شاحنة، ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة للمخيم.

وحاصرت قوات الاحتلال منزلًا في المخيم، واستهدفته بالصواريخ أكثر من مرة، وسط تصاعد الدخان من المنزل.

المصدر / فلسطين أون لاين