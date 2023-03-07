6 شهداء وعدد من الإصابات برصاص الاحتلال في جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في جنين إلى 6 شهداء وإصابة 11آخرين بينها إصابة خطيرة برصاص الاحتلال في جنين.

وأوضحت الوزارة في بيانها، عن وصول مستشفى ابن سينا 6 شهداء و 7 إصابات، بينها إصابة خطيرة في البطن.

وأضافت الصحة، أنّ مستشفى ابن سينا التخصصي استقبل إصابتين بحالة متوسطة في الفخذ والكتف، وإصابة طفيفة في الخاصرة.

وكانت الصحة قد أعلنت في وقت سابق عن استشهاد الشاب محمد وائل غزاوي (26عامًا)، برصاص قوات الاحتلال في جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مخيم جنين، وحاصرت منزلًا، وسط اشتباكات مسلحة مع المقاومين.

وتسللت قوات خاصة للاحتلال عبر شاحنة، ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة للمخيم.

وحاصرت قوات الاحتلال منزلًا في المخيم، واستهدفته بالصواريخ أكثر من مرة، وسط تصاعد الدخان من المنزل.

وأعلنت وزارة الصحة إصابة 5 مواطنين خلال اقتحام مخيم جنين، 3 إصابات بينها إصابة خطيرة في الصدر وصلت لمستشفى جنين الحكومي، وإصابتان بحالة متوسطة في الفخذ والكتف وصلت مستشفى ابن سينا التخصصي.

وأعلنت المقاومة في جنين التصدي والاشتباك مع قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم جنين.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال المقتحمة للمخيم، رشق خلالها الشبان الثائر مركبات الاحتلال بالحجارة.