إصابة 30 مواطنا في اعتداءات للمستوطنين على حوارة

أصيب أكثر من 30 مواطنًا، في وقت متأخر من ليل الاثنين، جراء اعتداءات للمستوطنين على بلدة حوارة جنوب نابلس نفذتها بحماية قوات الاحتلال.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن 31 مواطنًا أصيبوا في اعتداءات للمستوطنين بالحجارة والغاز في البلدة.

وشملت الإصابات؛ إصابة مسن بحجر في الرأس نقل إلى مستشفى رفيديا الحكومي بمدينة نابلس، و5 حالات اختناق بالغاز نُقلوا إلى طوارئ "ابن سينا" بينهم طفلة 4 سنوات، بالإضافة لـ 25 حالة اختناق بالغاز عولجت ميدانيًا.

وأطلق مستوطن النار تجاه مركبة عائلة في حوارة جنوب نابلس، ما أدى لأضرار جسيمة بالمركبة.

كما اعتدى المستوطنون على عائلة في أحد منازل حوارة، وقاموا برشها بغاز الفلفل، تزامنًا مع إطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز السام.

وأطلقت مساجد حوارة نداءات استغاثة وناشدت المواطنين للخروج والتصدي لاعتداءات المستوطنين.

وشهدت بلدة حوارة وقرى جنوب نابلس الأسبوع الماضي، هجومًا موسعًا للمستوطنين، استشهد خلاله الشاب سامح أقطش، وأصيب أكثر من 390 مواطنًا بإصابات مختلفة، وتعرضت ممتلكات المواطنين للحرق والتخريب.

المصدر / فلسطين أون لاين