عشرات الطيارين يرفضون الخدمة.. دعوات للعصيان العسكري في (إسرائيل)

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء الأحد، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعًا طارئًا مع وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت.

وبحسب إذاعة "ريشت كان" العبرية، فإن اللقاء سيبحث الوضع في الجيش في أعقاب دعوات العصيان العسكري احتجاجًا على مشروع قانون إصلاح جهاز القضاء.

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وقال وزير جيش الاحتلال: "أي دعوة للعصيان تضر بعمل الجيش وقدرته على القيام بمهامه".

وحذر رئيس أركان جيش الاحتلال، هرتسي هاليفي، في رسالة وجهها إلى رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو ووزير الجيش غالانت من ذهاب الجنود للعصيان المدني احتجاجًا على إضعاف جهاز القضاء.

وأوضحت إذاعة "ريشت كان" أن هاليفي قال في رسالته إلى نتنياهو وغالانت: "إذا زاد الاحتجاج والعصيان داخل الجيش فقد يضر ذلك بكفاءة الجيش وعمله"، مضيفًا: "نحن قلقون للغاية من توسع العصيان داخل قوات الجيش".

وعلّق رئيس وزراء الاحتلال الأسبق، إيهود أولمرت على المظاهرات ضد الإصلاحات القضائية قائلا: "علينا أن ننتقل إلى المستوى التالي، يجب أن نذهب إلى الحرب.. في الحرب لا تكسب المعارك بالخطابات ولكن تُكسب وجهًا لوجه".

أما وزير جيش الاحتلال السابق بيني غانتس، قال: "الشوارع ستمتلئ بمليون متظاهر في حال استمرت إجراءات قوانين إضعاف جهاز القضاء".

ورفض طيارون إسرائيليون المشاركة في التدريبات العسكرية المعتادة، احتجاجًا على التغييرات التي تجريها حكومة نتنياهو المتطرفة في جاهز القضاء الإسرائيلي.

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وأعلن 37 طيارًا من أصل 40 طيارًا هم مجموعة الطيارين الاحتياط الذين يقودون طائرات مقاتلة لدى سلاح الجو الإسرائيلي، عن امتناعهم المثول يوم الأربعاء المقبل في معسكر التدريبات كالمعتاد، وذلك احتجاجًا على التغييرات في جاهز القضاء.

ومؤخرًا أعلن ضباط في قوات الاحتياط نيتهم ترك الخدمة العسكرية في حال طبقت هذه الإصلاحات وأقرت بشكل رسمي في الكنيست الإسرائيلي بالقراءات الثلاث.

ويتظاهر أسبوعيًا آلاف الإسرائيليين في الشوارع رفضًا للإصلاحات القضائية التي تنوي حكومة نتنياهو إدخالها للنظام الإسرائيلي والتي تطلق عليها المعارضة "خطة إضعاف جهاز القضاء".

المصدر / وكالات