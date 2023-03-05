خبير زلازل ياباني يوضح سر "النبضة القاتلة" التي ألحقت الدمار الهائل بتركيا

في ظل آثار زلزال تركيا المدمرة والتي أرعبت العالم أجمع، رجح خبير زلازل ياباني أن تكون "النبضة القاتلة" وراء الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمباني في تركيا.

وبحسب ما أوردته هيئة الإذاعة اليابانية، اليوم الأحد، بدأ موري شينئيتشيرو الأستاذ بجامعة إيهيميه غربي اليابان إجراء دراسة ميدانية في جنوب تركيا، بعد مرور شهر تقريباً على الزلازل القوية التي ضربت المنطقة.

وأوضح الخبير الياباني أن "النبضة القاتلة" هي موجة زلزالية تصل مدتها إلى ثانيتين فقط، وكانت هي الفيصل والأقوى في الزلزال.

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وزار موري، أمس السبت، المناطق التي ضربها الزلزال في جنوب تركيا، حيث لاحظ انجرافاً كبيراً في سطح الأرض نجم عن الزلزال في بلدة نورداجي القريبة من مركز الزلزال، وقال إنه يبدو أن الأرض تعرضت لانجرافات عمودية وأفقية.

وتفقد موري مبنى انهار طابقه الأول، وقام بطرق أعمدة المبنى للتحقق من قوتها.

وقال موري إن المباني التي لم تكن مقاومة للزلازل بشكل كاف أصيبت بأضرار شديدة.

المصدر / وكالات