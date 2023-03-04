نقابة المحامين تقرّر استمرار التعليق الشامل أمام المحاكم بالضفة

قرّر مجلس نقابة المحامين استمرار التعليق الشامل للعمل أمام جميع المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية والأحداث والجمارك والتسوية على اختلاف مسمياتها ودرجاتها وأمام النيابات العامة والعسكرية بدءاً من يوم غد وحتى الخميس المقبل.

وأهاب المجلس في بيان له بالمحامين والمحاميات بإخلاء مقرات المحاكم وعدم التواجد فيها طوال الأسبوع القادم.

ودعا ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات الشعبية وممثلي الفصائل الوطنية والإسلامية لاجتماع تشاوري موسّع يوم الأربعاء المقبل لوضعهم بصورة التطورات والتشاور لإطلاق حملة وطنية لإصلاح قطاع العدالة وتعزيز استقلال القضاء.

وأشار إلى أنَّ المجلس في حالة انعقاد دائم للمتابعة والتقييم وسيتم الإعلان عن الفعاليات الميدانية على ضوء ما سيتبلور على الصعيد النقابي العام.

المصدر / فلسطين أون لاين