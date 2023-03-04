"أبو كويك" يدعو إلى إسناد الأسرى في احتجاجاتهم على قمع الاحتلال

دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس الشيخ حسين أبو كويك، إلى إسناد الأسرى في خطواتهم الاحتجاجية داخل سجون الاحتلال، وذلك ردًّا على الإجراءات العقابية والقمعية بحقهم.

وقال القيادي أبو كويك إنّ الأسرى بحاجة إلى إسناد وطني جامع، عبر الفعاليات الشعبية والفصائلية والمؤسسات المحلية والدولية، مشددًا على أنّ خطوات الأسرى لن تتراجع إلا بوقف الإرهاب ضدهم وتلبية مطالبهم.

وذكر أنّ الأول من شهر رمضان سيشهد إضراب الأسرى المفتوح عن الطعام بحال لم تتراجع سلطات الاحتلال عن إجراءاتها الظالمة، موضحًا أنّ خطوات الأسرى تتضمن إرجاع الوجبات والعصيان عن الخروج لما يسمى "الفحص الأمني".

وأشار أبو كويك إلى أنّ الأسرى يهدفون من خلال خطواتهم الاحتجاجية التدريجية إلى عرقلة ما تقوم به إدارة سجون الاحتلال بشكل يومي، وصولًا إلى الإضراب العام في كافة السجون.

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ولفت إلى أنّ الحركة الأسيرة تمتلك لجنة قيادية وطنية عليا، تمثل كافة الأسرى وتنطق باسمهم، ولها صولات وجولات مع إدارات سجون الاحتلال، وتتمتع بخبرات تراكمية عالية، وفهم وإدراك لما يُحاك ضد الأسرى.

ويواصل الأسرى في سجون الاحتلال خطواتهم الاحتجاجية لليوم الـ19 على التوالي، في إطار البرنامج النضالي المتصاعد، لمواجهة الإجراءات القمعية بحقهم.

واعتصم الأسرى بعد صلاة الجمعة أمس في الساحات بكافة أقسام سجن النقب، وارتدوا ملابس السجن “الشاباص”، احتجاجًا على إجراءات مدير السجن المجحفة بحقهم.

ومنذ 14 فبراير الماضي، شرع الأسرى بخطوات نضالية، بعد أن أعلنت إدارة السجون، وتحديدًا في سجن (نفحة)، البدء بتنفيذ الإجراءات التنكيلية التي أوصى بها “بن غفير”.

المصدر / فلسطين أون لاين