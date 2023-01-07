فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إصابة 3 مواطنين من عائلة واحدة بهجوم للمستوطنين شرق نابلس

مجلس النواب الأميركي يفشل في انتخاب رئيسه

"يديعوت": جيش الاحتلال استخدم مسيرات مسلحة ضد الفلسطينيين

الاحتلال يقتحم قرى وينصب حواجز في جنين

ماذا قال أنشيلوتي عن بيلينغهام المرشح للعب في ريال مدريد؟

"الطويل": الأسرى موحدون في مواجهة سياسة الاحتلال الإجرامية بحقهم

من خارج الدوريات الخمس الكبرى.. عرض أوروبي مفاجئ لهازارد

"ما خفي أعظم" يكشف حقائق جديدة حول المقاومة الفلسطينية في الضفة

المكبر يحسم ديربي "العاصمة" أمام هلال القدس وفوزين للظاهرية والثقافي

"حماس" تدين فرض الاحتلال عقوبات ضد السلطة

وزير مالية الاحتلال: الإجراءات الجديدة ليست سوى البداية

07 يناير 2023 . الساعة 00:06 بتوقيت القدس
...
سموتريتش

قال وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، الجمعة، إن الإجراءات الجديدة التي اتخذت ضد السلطة الفلسطينية ليست سوى البداية، ومن يعمل ضدنا سيدفع ثمنا باهظا.

وذكر سموتريتش في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر": أن اتفاق التحالف الحكومي، أكد اتخاذ الإجراءات الكفيلة لوضع حد للرواتب والمزايا التي تدفع للأسرى وذوي الشهداء.

وكان الاحتلال أقر عقوبات جديدة على الشعب الفلسطيني، تشمل الاستيلاء على 139 مليون شيقل من أموال المقاصة الفلسطينية، وكذلك الاستيلاء على المبالغ التي تدفع لعائلات الأسرى والشهداء، وتجميد كافة أعمال البناء في المناطق المصنفة (ج)، وفرض عقوبات على المنظمات والمؤسسات والشخصيات التي تحارب إسرائيل سياسيا ودوليا.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#رواتب #نتنياهو #السلطة #الاسرى #توتير #سموتريتش #اجراءات #عقابية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة